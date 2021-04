Biella, a 66 anni muore Franca Curtolo: parrucchiera di Chiavazza per oltre 40 anni

Chiavazza piange la morte di Franca Curtolo, donna energetica e solare, molto conosciuta in tutto il rione di Biella. È mancata ieri all'Ospedale degli Infermi di Ponderano a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo. Aveva solo 66 anni. Per tutta la vita è stata un'eccellente parrucchiera ed ha guidato il suo negozio di via Firenze, a Chiavazza, per oltre 40 anni.

Molti in queste ore si stanno stringendo al dolore della sua famiglia. “Franca era una donna affettuosa - ricorda al telefono il fratello Gino – Negli ultimi anni lei e suo marito hanno lottato insieme contro una malattia che non gli ha lasciato tregua. Non si è mai piegata ed è stata un sostegno per sé e suo marito Graziano, mancato purtroppo 3 anni fa. Franca aveva un grande carattere e una passione per l'uncinetto e il gatto che adorava tantissimo. Ringrazio tutto il personale dell'Hospice e il reparto di Oncologia dell'Ospedale per le amorevoli cure prestate”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Il funerale, curato dalle Onoranze Funebri Defabianis, sarà celebrato sempre a Chiavazza martedì 20 aprile, alle 10. La salma riposerà accanto a quella del marito nel cimitero di Valdengo.