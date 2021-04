Addio Mariangela Canepa, una vita spesa per gli altri: il ricordo del sindaco Ceffa

Una vita intera spesa al servizio della sua comunità. In queste ore Bioglio ha accolto con immensa tristezza la notizia della morte di Mariangela Canepa, mancata ieri all'età di 97 anni. Era uno dei punti di riferimenti del paese: per anni, infatti, ha partecipato attivamente alla vita parrocchiale e amministrativa, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale e operando nel mondo del volontariato.

A piangerla i nipoti, i familiari, gli amici e il sindaco Stefano Ceffa che, sul proprio profilo Facebook, ha speso parole di caloroso affetto: “Mi giunge la notizia che Mariangela Canepa dopo una vita scandita dalla certezza dell'Eterno oggi lo sta guardando negli occhi. Chi ha la mia età sa che ci sono alcune figure che attraversano la vita, il tempo. Quelle figure ci sono sempre state, erano persone, non solo individui, ma uomini e donne che segnavano il tempo e la storia con l'esempio, la passione, il ruolo, il loro modo di stare davanti alla vita. Di Mariangela custodisco ricordi belli di anima e storia, di passione e concretezza di vita e opere, di pensieri meditati e prassi vissute, di passi a piedi verso la Chiesa e verso casa e pause nell'ascolto, di campeggi e accompagnamenti in piscina, di servizio al Comune e alla Parrocchia, di desideri e di entusiasmo. Ci sono persone che non frequenti ma che senti, la cui presenza non è dato fisico ma esistenza intrecciata anche a distanza perché sai che loro ci sono. Ci sono nel senso profondo dell'essere, vivono, hanno vissuto, vivranno. Buon cammino Mariangela Donna Giovane capace di Speranza”.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Bioglio. I funerali, invece, avranno luogo domani, alle 15, partendo sempre dalla chiesa parrocchiale.