regaliAmoBiellese, consegnati i primi premi del concorso natalizio FOTO

Con le premiazioni e la consegna ufficiale del primo premio si è chiuso ieri, 17 aprile, il sipario sul concorso #regaliAmoBiellese, organizzato dal comune di Biella (con il supporto di Pro Loco Biella Valle Oropa e Atl) nel periodo natalizio, allo scopo di incentivare gli acquisti nei negozi della città (leggi qui). L'iniziativa ha selezionato 44 vincitori a fronte delle oltre 12mila registrazioni degli scontrini andate a buon fine sul portale e il montepremi dedicato aveva in palio un totale di 10 mila euro. Ad aggiudicarsi il primo premio, una Vespa, è stato un giovane biellese insieme ai suoi genitori (in foto), grazie ad uno scontrino di 8,80 euro spesi all'Arcaplanet.

La consegna dei primi premi è avvenuta davanti alla sede dell'Atl alla presenza del sindaco Claudio Corradino, dell'assessore al Turismo e Commercio Barbara Greggio, dei consiglieri comunali Edoardo Maiolatesi e Alessio Ercoli, del presidente della Pro Loco Christian Clarizio. "Tutti soddisfatti per i bellissimi premi e per la riuscita del concorso - commenta il primo cittadino -. Gli altri premi si potranno ritirare a partire da lunedì alla sede di Atl, ogni fortunato estratto verrà contattato per le procedure di ritiro del premio dal direttivo della Pro loco Biella Valle Oropa".