Il Milite Ignoto cittadino onorario anche di Casapinta

Il Milite Ignoto sarà cittadino onorario anche di Casapinta a partire da lunedì 19 quando, durante il consiglio comunale, l'amministrazione ufficializzerà l'adesione al progetto "Milite Ignoto, Cittadino d'Italia".

L'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per le 18 in seduta pubblica, prevede inoltre l'adozione dei regolamenti che disciplinano il canone unico patrimoniale ed il canone di occupazione di aree, demaniali o indisponibili, destinate ai mercati; l'approvazione degli schemi di convenzione con la Provincia di Biella per la gestione associata degli uffici concorsi e procedimenti disciplinari; l'esame del protocollo d'intesa su prevenzione e contrasto dell'usura nel Biellese; l'esame e l'approvazione di variazioni al bilancio 2021-2023 e del conto consuntivo 2020.