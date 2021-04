Un altro 3-0 per Ilario Ormezzano Spb nel recupero contro Valli di Lanzo

Ancora un bottino pieno per la Ilario Ormezzano SPB nel recupero infrasettimanale che si è giocato giovedì sera al PalaPajetta contro Valli di Lanzo. Squadra ospite al completo dopo infortuni e defezioni causa Covid, e piano partita che “salta” proprio per i rientri non previsti. Ma i ragazzi di cocah Carlos Di Lonardo (ancora orfani di Andrea Scardellato) non si sono fatti distrarre e hanno dominano il match dall'inizio alla fine. Solo qualche attimo in avvio per prendere le misure alla formazione ospite, poi SPB sempre in controllo.

Dall'altro lato della rete una squadra molto giovane che ha palesato problemi in fase di ricezione e, conseguentemente, di costruzione del gioco. Da sottolineare i 15 ace messi a segno dal sestetto biellese nel corso dei tre set disputati. I parziali delle tre frazioni parlano abbastanza chiaro: 25-15, 25-19, 25-18. Con Luca Guala e David Frison sugli scudi. Ma non c'è tempo per godere di questo nuovo 3-0: già questa sera, sempre al PalaPajetta, la Ilario Ormezzano SPB ospita la prima della classe, il San Paolo Torino.

"Abbiamo giocato abbastanza bene una partita che all'inizio sembrava più difficile rispetto a quanto poi si è visto in campo - ha sottolineato coach Di Lonardo al termine del match -. La nostra analisi pre-partita è stata in parte falsata dal rientro di alcuni giocatori avversari, ma i miei ragazzi sono stati molto bravi a non farsi sorprendere. Abbiamo avuto qualche tentennamento solo nella fase iniziale del primo set, mentre siamo riusciti a tenere alta la concentrazione nel terzo, che nelle partite precedenti ci ha sempre visto calare un pochino d'intensità. Siamo stati punto a punto fino a metà frazione ma poi siamo riuscita a scappare via, soprattutto grazie alla nostra battuta e all'ottimo lavoro del nostro muro difesa, con tanti palloni avversari sporcati. Sono molto contento di questa vittoria, non solo per il risultato e per i punti, quanto per il fatto che dal punto di vista psicologico ci permette di affrontare il prossimo match casalingo di stasera, contro la capolista San Paolo, con relativa tranquillità".

ILARIO ORMEZZANO SPB – VALLI DI LANZO 3-0

Parziali: 25-15, 25-19, 25-18

SPB: Rastello, Ricino 12, Gallo, Solivo 4, Marchiodi 2, Frison D. 16, Brusasca, Guala 16, Frison E. 3, Bagnasco 4, Silvestrini 3, Vicario (L), Ramella Santin (L). Allenatore: Carlos Di Lonardo. Assistente: Federico Barazzotto.