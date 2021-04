Pietro Micca, tutte le classifiche della seconda prova del campionato individuale Silver

Un weekend di fuoco quello del 10 e 11 aprile per la sezione di ginnastica artistica della Pietro Micca. La società laniera ha infatti ospitato in Accademia la seconda prova del campionato individuale Silver zona tecnica 4. Settecento quarantadue le atlete impegnate su tutte le categorie di questo campionato. Un'organizzazione imponente affinché tutto filasse liscio nel rispetto dei protocolli previsti. Turni con 32 atlete al massimo, sale di riscaldamento esterne al campo gara, premiazioni in sale dedicate, numerosi tecnici e volontari impegnati per la buona riuscita dell’evento. Inoltre, per rendere partecipe le famiglie che non hanno potuto assistere alle gare per ovvie ragioni, la società si è impegnata a posizionare telecamere per la diretta streaming, curata da Duilio e Stefano Dall'Osto, di ogni attrezzo e della premiazione. Soddisfazione enorme per la Pietro Micca riuscire a portare a termine due giorni così intensi in un periodo decisamente non facile e il ringraziamento va per l’impegno profuso a tutto lo staff.

Oltre all' organizzazione dell’evento sono scese in campo tantissime atlete Pietro Micca. Brillano nei rispettivi campionati diversi podi: LC allieve 2 primo posto per Amelia Carbone e secondo per Aurora Borghetto. In allieve 1 bronzo per Lunghi Emma. In junior 1 podio tutto delle padrone di casa: prima Margherita Tavaretti, seconda Giulia Debernardi, terza Federica Destefani. In junior 3 oro per Nina Debernardi e bronzo per Martina Polto.

Di seguito le classifiche di tutte le atlete della Pietro Micca:

Campionato LA3

Allieve 1: 14 Vera Mirci, 17 Adele Trudettino, 30 Giulia Monteleone, 39 Giulia Iannibelli.

Allieve 3: 17 Martina Palma

Allieve 4: 15 Greta Bettinelli, 20 Emma Guerra, 27 Giulia Pozzati, 29 Amalia Angeletti, 30 Giulia Tedeschi, 34 Anita Miccoli, 36 Lodovica Depetris, 38 Ludovica Ferla, 42 Sofia Quaregna, 42 Arianna Belli, 48 Arianna Carta Zina.

Junior 1: 14 Susanna Rainero.

LC

Allieve1: 3 Emma Lunghi.

Allieve 2: 1 Amelia Carbone, 2 Aurora Borghetto.

Junior 2: 8 Chiara Giglione

Senior 1: 5 Elisa Francini.

LB

Allieve 3: 7 Lucrezia Rimondi, 9 Vittoria Meliconi.

Allieve 4: 15 Maria Giovanna Versaldo, 16 Beatrice Debernardi.

Junior 1: 20 Gaia Macce.

Junior 2: 8 Carlotta Depetris, 9 Marta Vialardi, 15 Giulia Zambon, 20 Beatrice Lerose.

Junior 3: 10 Anna Ceria, 14 Giulia Montalto

LD

Junior 1: 1 Margherita Tavaretti, 2 Giulia Debernardi, 3 Federica Destefanis.

Senior 1: 6 Francesca Eusebio.

Junior 3: 1 Nina Debernardi, 3 Martina Polto.