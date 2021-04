Ginnastica La Marmora, i risultati dello scorso weekend per artistica e ritmica

Un altro weekend di grande agonismo per la Ginnastica La Marmora-Bonprix. Al Palazzetto dello Sport di Via Pajetta sabato e domenica scorsi si sono alternate più di duecento ginnaste provenienti dal Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna per il Campionato Interregionale Allieve di Ginnastica Ritmica organizzato dalla Società Ginnastica La Marmora-Bonprix. La manifestazione è stata trasmessa in streaming sulla pagina facebook della La Marmora poichè la gara si è svolta senza l’apporto caloroso del pubblico.

Contemporaneamente a Napoli si è svolta l’ultima prova del Campionato nazionale di Serie B di Artistica Femminile e la squadra formata da Aurora Sellone, Aurora Cova Caiazzo, Elena Saccomano, Dinah Pamela Pisoni ed Elena Trimboli si è presentata ancora una volta senza Elene Sanna, assente per problemi fisici. L’impresa di risalire nella classifica per rimanere nel gruppo delle sei società che potranno ripresentarsi il prossimo anno in serie B si è rivelata impossibile.

Nonostante tutto le ginnaste, guidate come sempre dalla validissima Marta Beraldo, non si sono perse d’animo e sono riuscite a condurre la loro prestazione in maniera soddisfacente migliorando di ben tre punti. La capitana Aurora Sellone con questa gara termina la sua attività agonistica come ginnasta poiché gli studi universitari la impegnano moltissimo e lo spazio temporale per allenarsi è diventato esiguo. Aurora Cova Caiazzo, Elena Saccomano, Arianna Bocchio Ramazio gareggeranno nel 2022 in Serie C.

Casa La Marmora da queste righe porge un sentito ringraziamento per il loro apporto alle due ginnaste provenienti dalla Società di Civitavecchia, Dinah Pamela Pisoni ed Elena Trimboli, alla giovanissima Elene Sanna dalla Società Sportsardinia ed ai loro tecnici Camilla Ugolini, Marco Massara e Luca Deriu, oltre naturalmente alle lamarmorine ed a Marta Beraldo. Le giovanissime di Artistica Femminile Sarah Botto e Carola Coda Cap sabato a Biella nella seconda prova del Campionato individuale LB ed LC hanno entrambe migliorato in modo rilevante il punteggio della prima prova. Sarah nel campionato LC si è classificata ottava mentre Carola nell’LB è giunta quindicesima e la tecnica Marta Beraldo giunta da Napoli, era soddisfatta.

Un gruppo in gara di giovanissime, questa volta di Ritmica, a Chatillon, hanno partecipato alla prima prova del Campionato individuale Silver, Maddalena Calcagno e Caterina Santangelo nella categoria LA mentre nell’LB Valeria Cialdella, Mognaz Martina, Mognaz Viola e Nicole Musa, presentandosi con disinvoltura nonostante per alcune di esse fosse la prima gara in assoluto. Numerosissimo era il numero delle partecipanti e le giovani lamarmorine, a detta delle due tecniche Beatrice Peretto e M.Cristina Torrione, soddisfatte della loro prestazione, hanno condotto una gara corretta, interpretando i loro esercizi con precisione e senza patemi d’animo. Questo weekend ci sarà invece in gara la Maschile nel Campionato Interregionale Allievi Gold e la Ritmica con il Campionato regionale Silver d’Insieme.