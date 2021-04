PD Biella, prorogata al 30 aprile la scadenza per il tesseramento

A causa della pandemia e dei problemi logistici che questa ha inevitabilmente creato, il periodo utile al tesseramento per l’anno 2020 al Partito Democratico è stato prorogato fino al 30 aprile. “Può apparire strano – commenta Enrico Zegna, segretario cittadino – ma quello della proroga è un atto importante nei confronti degli oltre 400mila iscritti al Pd e di chi voglia aderirvi per la prima volta. Infatti questo è un tesseramento utile, anche perché il prossimo autunno si svolgeranno i congressi territoriali per il rinnovo degli organismi direttivi dei Circoli e della struttura Provinciale, con requisito base di partecipazione proprio il tesseramento 2020. Ogni persona che aderisce al partito può quindi dare un contributo alle scelte che si opereranno rispetto al lavoro futuro del PD, nel Biellese e in Città, e alla scelta dei dirigenti locali. E questo è possibile farlo solo se si è regolarmente iscritti”. A questo proposito, Zegna aggiunge: “È giusto, in questa fase, ricordare che, come recita la nostra Costituzione all’art. 49: ‘Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale’”.

Per farlo è possibile contattare il Circolo di Biella: circolopdbiella@gmail.com - Cell. 349/1739224 oppure aderire online al link https://tesseramento.partitodemocratico.it/.