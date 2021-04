Spaccio di droga tra Gattinara e Biella: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti: a finire nei guai due giovani, fermati in piena notte dai Carabinieri di Gattinara.

La pattuglia verso le ore 3.30 durante un controllo alla circolazione stradale, ha imposto l’alt a un furgone condotto da un 22enne gattinarese che, durante le fasi dell’identificazione, è apparso alquanto nervoso. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Accompagnato in caserma, dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso aveva avuto diversi contatti telefonici con un 29enne di Biella per l’acquisto e la cessione di stupefacenti.

Alla luce di tale scoperta, nella mattinata successiva, è stata eseguita una perquisizione nell’abitazione del biellese, dove sono stati trovati due panetti di hashish per complessivi 307 grammi. Il biellese è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine degli accertamenti, è stato tradotto in carcere a Biella, mentre il giovane di Gattinara è stato deferito per spaccio di stupefacenti; la droga è stata sequestrata.