Biella e la sanità biellese piangono la scomparsa del dottor Gianni Vecchi

Lutto in città e nel mondo della sanità biellese per la scomparsa del dottor Gianni Vecchi. Per anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del Laboratorio Analisi alla clinica La Vialarda. Partecipano al dolore della moglie e dottoressa Frida Pongiluppi e del figlio Andrea anche i suoi amici e membri del Circolo Bridge di Biella.