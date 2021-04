Addio a Massimiliano Varacalli il "Pota", lutto nel mondo del calcio biellese

È scomparso improvvisamente Massimiliano Varacalli, 47enne di Mongrando. Da tutti conosciuto come il "Pota", Varacalli è stato assistente aribitrale della Prima Squadra del Ponderano Calcio.

La stessa società ha espresso il proprio dolore in un post sui social: "Esprimiamo profondo cordoglio e sentite condoglianze alla mamma Maria e ai familiari. L’ennesimo amico che ci lascia troppo presto, Massimiliano Varacalli per tutti il mitico “Pota”, assistente arbitrale della Prima Squadra negli ultimi anni ma prima di tutto amico dei ragazzi e loro grande tifoso e trascinatore. Sarai per sempre il nostro guardalinee e continueremo a lottare per te. Ci mancherai".