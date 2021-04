Biella parla solidale: Con La Finestra del Sole oltre 1000 chili di spesa per 60 famiglie del territorio FOTO

1100 chili di spesa raccolta per circa 60 famiglie del territorio. Questo il risultato dell'ultima colletta alimentare effettuata dalla sezione di Biella dell'associazione nazionale La Finestra del Sole lo scorso 3 aprile, nei due Lidl di via Ivrea e Corso Europa. "Nonostante il periodo di difficoltà - commenta il responsabile dell'associazione, Antonio Minicozzi - il territorio ha risposto sempre alla grande e siamo molto soddisfatti".

Un ottimo risultato, quindi, soprattutto in un momento in cui sempre più cittadini versano in difficili condizioni economiche: "Ultimamente stiamo continuando anche a crescere come numero di volontari, al momento siamo circa una ventina - conclude Minicozzi -. Un chiaro segnale della volontà che sempre più persone hanno di aderire al mondo del volontariato e della solidarietà".