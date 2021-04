Cossato "in corsa" per lo stabile di Piazza Tempia, i consiglieri del PD: "Occasione per la città"

"Lo avevamo detto sia in commissione che durante il consiglio comunale passato: la possibilità che Cossato riesca ad aggiudicarsi all'asta lo spazio al pian terreno dello stabile di Piazza Tempia è un'opportunità per tutta la città, che può contribuire a riqualificare l'intera zona, a patto che davvero si coinvolga tutto il consiglio comunale, le associazioni, i cittadini, in particolare i residenti, tutte le parti attive della città per immaginare l'utilizzo migliore possibile di quegli spazi". A parlare i consiglieri di minoranza del PD nel comune di Cossato, Marco Barbierato e Alessandro Cavalotti, in merito alla possibilità da parte del comune di aggiudicarsi il suddetto locale dello stabile di Piazza Tempia.

"Oggi rilanciamo l'idea di un percorso partecipato, che ascolti chi ha buone idee e trovi le soluzioni migliori per il bene della collettività: abbiamo già depositato una mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di dare concretezza alla disponibilità generica data in consiglio a un percorso che ci coinvolgesse tutti. Non solo, a tal proposito lanciamo un vero e proprio "concorso di idee" nei confronti della cittadinanza. Fateci sapere come vorreste che fosse usato quello spazio nel cuore della città. Scriveteci su Facebook, o via email all'indirizzo pd.cossato@gmail.com. Ci faremo portavoce delle vostre idee, perché pur avendo qualche progetto in mente per quell'area, là fuori senz'altro può esserci uno spunto migliore dei nostri".