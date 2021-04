IONIQ 5 e la ricarica innovativa ultraveloce “Vehicle – to - Load’’

Ricaricare a 800V senza escludere la ricarica a 400V, con la IONIQ 5 è possibile senza la necessità di componenti aggiuntivi o adattatori, come Porsche Taycan e Audi Etron GT. Il sistema multi-ricarica è la prima tecnologia brevettata al mondo ad agire sul motore e sull’inverter per variare da 400V a 800V ottenendo una compatibilità di ricarica stabile. Utilizzando un caricatore da 350 kW, IONIQ 5 consente una ricarica dal 10% all’80% in appena 18 minuti.

Ai possessori di IONIQ 5 basterà ricaricare il veicolo cinque minuti per ottenere 100 km di autonomia secondo lo standard WLTP. Inoltre IONIQ 5 offre un’innovativa funzione V2L, che permette ai clienti di utilizzare o ricaricare liberamente qualsiasi dispositivo elettrico, come biciclette, monopattini o attrezzatura da campeggio, fungendo da alimentatore su ruote.

La funzione V2L può erogare fino a 3,6 kW di potenza. La porta V2L si trova sotto i sedili posteriori e può essere attivata quando il veicolo è acceso, mentre una seconda porta è posizionata nello sportello di ricarica esterno e può fungere da alimentatore anche quando il veicolo è spento. Utilizzando un convertitore, è possibile ricaricare dispositivi elettrici ad alta potenza.

Connettività per la più innovativa esperienza di bordo

Hyundai ha integrato l’ultima versione dei suoi servizi di connettività Bluelink, che offrono diverse nuove funzioni e permettono ai clienti di controllare l’auto con il proprio smartphone o i comandi vocali per rendere l’esperienza di guida più pratica e piacevole. Tra le più recenti funzioni Bluelink anche Connected Routing, Last Mile Navigation e una nuova opzione User Profile.

L'app Bluelink visualizza l'autonomia, lo stato della batteria e i tempi di ricarica del veicolo quando è collegato a punti di ricarica pubblici o privati. I clienti possono accedere a un sistema avanzato di gestione della batteria al fine di selezionare i tempi di ricarica che meglio si adattano ai propri impegni o budget, utilizzando al meglio le tariffe di energia elettrica lontano dalle ore di punta.

Con la nuova funzione Connected Routing basata sul cloud, i percorsi di guida vengono calcolati su un potente server presente all’interno del cloud di Bluelink. Questo garantisce una previsione del traffico più precisa, tempi di arrivo più accurati e ricalcoli di percorsi più affidabili. Inoltre, con IONIQ 5 il database è stato ampliato per includere più stazioni di ricarica sulla mappa, mostrando anche disponibilità e tempo di ricarica stimato. Selezionando l’icona dedicata alle stazioni di ricarica sulla mappa, gli utenti possono controllare se è disponibile la ricarica in corrente alternata (AC), in corrente continua (DC) o ad alta potenza, come nel caso di IONITY.

Altre funzioni offerte da Bluelink includono:

Remote Profile Management, che memorizza nel cloud di Bluelink le impostazioni del veicolo selezionate con la possibilità di aggiornarle e inoltrarle da remoto in base alle preferenze del conducente, come ad esempio le impostazioni individuali della posizione del sedile.

Vehicle Status Notifications, che informa i clienti nel caso in cui il veicolo sia stato lasciato con le portiere sbloccate o con i finestrini aperti

Con il Remote Charging, i conducenti di IONIQ 5 possono avviare e interrompere la ricarica dal loro smartphone premendo un pulsante dall’app. Nei mesi più freddi, il Remote Climate Control permette di programmare il preriscaldamento di IONIQ 5, assicurando non solo un maggiore comfort a bordo, ma permettendo anche un risparmio sul consumo della batteria, che sarebbe altrimenti necessaria per riscaldare il veicolo durante la guida.

Il Dynamic Voice Recognition di IONIQ 5 risponde a semplici comandi vocali per controllare più comodamente il climatizzatore, la radio, l’apertura e la chiusura del portellone posteriore, il volante riscaldato, i sedili riscaldati/rinfrescati e altre funzioni. Il sistema può anche assistere i clienti su diversi punti di interesse (POI) e con gli aggiornamenti delle previsioni meteo.

IONIQ 5 è inoltre equipaggiata con un impianto audio premium Bose: i suoi otto altoparlanti, tra cui un subwoofer, sono posizionati strategicamente in tutto l’abitacolo per un’esperienza sonora di alta qualità.

Caratteristiche EV sostenibili ed eco-friendly per stili di vita senza limiti.

La dimostrazione di responsabilità ambientale di IONIQ 5 non si ferma all'elettrificazione. La sostenibilità è al centro della vision del brand IONIQ, che si manifesta in IONIQ 5 attraverso materiali ecocompatibili e colori ispirati alla natura. IONIQ 5 può anche essere equipaggiata con un tetto a pannelli solari, che supporta l’alimentazione elettrica del veicolo raccogliendo l’energia e trasferendola al pacco batteria, migliorando l’efficienza. Il tetto solare può evitare di far scaricare la batteria fornendo al contempo un'autonomia di guida aggiuntiva.

Per informazioni: Hyundai Motor Assauto - Via Camillo Cavour, 77, 13894 Gaglianico BI - Tel: 015 254 1311.