Cerrione, partita la realizzazione della fibra ottica

A Cerrione sono in corso i lavori di realizzazione della rete di fibra ottica. Nello specifico scavi, pose di pozzetti, armadi stradali, cavi aerei e cablaggio della rete, che, iniziati lunedì 12 aprile, dureranno fino al prossimo 12 agosto.

In questo periodo, nella fascia oraria 8-18, ci saranno cantieri mobili in tutto il paese, con limite di velocità di 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata sul lato occupato dal cantiere, oppure su entrambi i lati se la sede stradale non lo consente.

Inoltre saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri sulle strade a doppia senso di circolazione (oppure con carreggiata superiore ai 3 metri); e il divieto di transito o di accesso durante la presenza del cantiere sulle strade a senso unico (oppure con carreggiata inferiore ai 3 metri).

Queste le vie del paese interessate ai lavori: Canton Graglia, San Pietro, Cortazza, Monte Mucrone, Kennedy, Italia, Adua, Don A. Ferraris, Matteotti, Biella, Bedò, Stazione, Aldo Moro, XX Settembre, Crosa, Garibaldi, Libertà, Marconi, Roma, Cialdini, Verdi, Mazzini, De Gasperi, Chiesa, Europa, Baraggia, Piazza San Benedetto, e Strada comunale Zanga a Magnonevolo.