Basket, cambia tutto in C Gold: prime 4 ai play off con le migliori 12 della Lombardia

Cambia tutto in serie C Gold: ‎non ci sarà infatti il girone a orologio, ma le migliori quattro piemontesi classificate al termine della prima fase accederanno ai play off con le migliori 12 squadre lombarde. Previsto un primo turno con partite di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie sarà valida la differenza canestri), un‎ secondo turno al meglio delle tre partite‎ (gara 1 e 3 in casa della squadra meglio classificata nella prima fase).

Le vincitrici della finale dovrebbero essere promosse in serie B, mentre terza e quarta dovrebbero accedere a un ulteriore spareggio a livello Nazionale. Ma la FIP non ha ancora comunicato quante squadre saranno promosse dalla C Gold alla B. ‎ Nel frattempo il Teens Basket Biella ZetaEsse tornerà in campo domenica alle 18 a Borgomanero per la prima giornata del girone di ritorno. L'obiettivo è riscattare il brutto ko casalingo di sabato scorso contro Collegno.

All'andata la capolista College sconfisse 79-70 il Teens al Forum: una vittoria permetterebbe a capitan ‎Murta e compagni di riaprire la corsa al primo posto nel girone. Buone notizie per coach Gianpiero Bertetti, che riavrà a disposizione il play maker titolare Mattia Dotti: il giocatore ha completato l'iter medico e ottenuto l'idoneità agonistica dopo il mese abbondante di assenza per Covid.

Una pedina fondamentale nello scacchiere del Teens, che ora può mettere in campo tutti i suoi big. La partita di domenica verrà trasmessa in diretta sul sito ufficiale di Borgomanero: info sulla pagina facebook Pallacanestro College Basketball.