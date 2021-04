Con l'Accademia Biellese si va alla scoperta dei viaggi astrali e degli Obe

Nuovo appuntamento da non perdere dell'Accademia Biellese. Nella nuova lezione online e in presenza del Laboratorio di Parapsicologia Teorica e Pratica che si terrà domenica 18 aprile dalle 15:30 alle 17:30 si parlerà degli Obe, (out of body experience), i viaggi fuori dal corpo, i sogni lucidi e i viaggi astrali che possono accadere in modo involontario o attraverso delle tecniche indotte.

“L’esperienza di uscita fuori dal corpo (OBE) e del viaggio astrale, accompagna l’uomo fin dalle sue origini – spiegano - Sciamani, religiosi, mistici, scienziati, uomini di tutte le razze, culture e religioni hanno ricercato attraverso questa esperienza nuove risposte e significati alla propria esistenza. Ma non solo, quanti di voi hanno provato questa esperienza in modo spontaneo? Vi aspettiamo per una interessante conferenza in cui confrontarsi con tematiche poco conosciute, ma più che mai presenti nella storia dell'uomo”.

Per informazioni: info@accademiabiellese.it o chiama il 3519792609 o consulta il sito (clicca qui).