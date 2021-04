Incidente in rotonda a Biella, con l'auto finisce contro una donna in monopattino

Incidente intorno alle 12 di questa mattina, 16 aprile, alla rotonda tra via Rigola e via Ivrea a Biella. Dai primi riscontri una donna a bordo di un monopattino sarebbe stata urtata da una Fiat Panda che proveniva da un'altra direzione. L'automobilista, 74 anni, non ha riportato lesioni mentre la donna, 49 anni, è rimasta lievemente ferita. Cause e dinamiche sono ora al vaglio della Polizia Locale.