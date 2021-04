Pellet contraffatto venduto online, quattro persone denunciate e 25 tonnellate di materiale sequestrato

Il pellet "di marca" in realtà era un falso, spacciato per vero con i soliti meccanismi di raggiro permessi da Internet. Ma gli uomini della Guardia di Finanza di Torino non si sono lasciati ingannare e nei giorni scorsi hanno sequestrato oltre 25 tonnellate di questo tipo di materiale, denunciando quattro persone per il reato di contraffazione.

L'indagine è stata condotta dai Finanzieri della Compagnia di Chivasso e coordinata dalle Procure della Repubblica di Ivrea e Biella. In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato quattro soggetti, di cui due imprenditori operanti nella provincia di Torino e Biella, i quali, usando la piattaforma “Marketplace” di un noto social network, pubblicizzavano e commercializzavano il pellet lasciando intendere che fosse prodotto da una nota azienda internazionale, leader nello specifico settore merceologico, su cui risultava apposto il relativo marchio.