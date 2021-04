Frontale a Lessona, 60 giorni di prognosi per la conducente della Panda

Sono finite tutte e tre in ospedale le persone rimaste coinvolte in un frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, sulla strada che da Lessona porta a Crosa in frazione Capovilla (leggi qui). La più grave, la conducente della Fiat Panda, se la caverà con 60 giorni di prognosi per una frattura al femore. Lievi ferite invece per la nipote 13enne che viaggiava con lei, così come l'uomo alla guida dell'altra auto, la Ford Focus.

Cause e dinamiche dell'accaduto sono ora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con la Polizia Locale, che si è occupata della viabilità, e con i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la donna dall'auto e messo in sicurezza entrambi i mezzi. A soccorrere i coinvolti gli operatori sanitari del 118, intervenuti con l'ambulanza e l'elisoccorso.