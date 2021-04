Muzzano solidale, dai cittadini 600 euro in buoni spesa per le famiglie in difficoltà

A differenza di altri paesi del Biellese in cui purtroppo si sono esauriti i fondi messi a disposizione dallo Stato, a Muzzano prosegue la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Un'operazione che, come racconta il sindaco Roberto Favario, è stata resa possibile grazie alla generosità dei muzzanesi: "Abbiamo ricevuto 600 euro dai cittadini e questo ci ha permesso di prolungare il servizio acquisendo ulteriori buoni spesa. Si tratta di un bel gesto che non solo aiuta le persone che in questo periodo versano in situazioni economiche difficili, ma che incentiva anche l'acquisto nell'unico negozio rimasto in paese". I buoni sono infatti spendibili soltanto nell'alimentari di via Provinciale.