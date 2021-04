Zona gialla rafforzata, Corradino: "Nessuna tassa suolo pubblico ad attività di ristorazione"

"Continueremo ad offrire un aiuto concreto alle attività di ristorazione che a breve, molto probabilmente dal 26 aprile, potranno riaprire con attività di servizio al tavolo all'aperto". Queste le parole del sindaco di Biella Claudio Corradino in merito alla notizia del ritorno in zona gialla (rafforzata) a partire, appunto, da lunedì 26 aprile (leggi qui). Per l'occasione il primo cittadino annuncia: "Non faremo pagare nessuna tassa sull'occupazione del suolo pubblico per tutta la stagione alle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub). Come dice Stefano Locatelli, coordinatore degli enti locali della Lega, il nostro auspicio è quello di lasciarci definitivamente alle spalle questo periodo buio di chiusure e di crisi tremenda".