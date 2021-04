Sblocco delle opere con i commissari, Uncem: "Azione importante. Decisivo il dialogo con gli enti locali"

È particolarmente importante la nomina definitiva dei Commissari, da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. RFI e ANAS, Uncem si augura possano lavorare in stretto contatto con Enti locali e Regioni, in un dialogo costante. Molte opere riguardano i territori delle aree interne - per le quali il Ministro Giovannini ieri in Conferenza Unificata ha annunciato che verrà richiesto a Bruxelles di poter utilizzare risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza anche per potenziare la viabilità "secondaria", di raccordo con le grandi reti infrastrutturali esistenti e ora in costruzione.



Tra le opere per i quali arrivano finalmente i Commissari per i lavori, ve ne sono diverse nelle zone alpine e appenniniche: il potenziamento della Orte-Falconara, la linea Roma-Pescara, la linea Ferrandina-Matera La Martella, il potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, il completamento del raddoppio della Pontremolese, per quanto riguarda le ferrovie. La Statale Colle di Tenda, la SS 45 della Val Trebbia con il ponte Lenzino, la SS Grosseto-Fano, la SS4 Salaria, la SS 369 Appulo Fortorina e SS 212 della Val Fortore, la SS 17 Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico.



"Questo sblocca cantieri - spiega Marco Bussone, Presidente Uncem - ci auguriamo possa essere il vettore di nuovi accordi di programma dello Stato e dei territori con ANAS ed RFI per l'uso delle risorse del Recovery Plan. Il Ministro Giovannini, che Uncem ringrazia, ieri ha affermato in Unificata che mentre dovrebbero essere esclusi ponti, strade e ferrovie da parte di Bruxelles, con il Ministro Carfagna sta lavorando proprio con la Commissione UE per poter includere i collegamenti stradali e il rifacimento di strade e ferrovie nelle aree interne e montane del Paese. Non dovrà essere solo al sud, ma in tutto il Paese. Questo lavoro ministeriale con Bruxelles per le aree interne e montane ci auguriamo sia accolto positivamente dalla Commissione alla quale l'Italia invierà a fine mese il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza".