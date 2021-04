Laghetto di Chiavazza, Chiola: "Io a casa con il covid, ma volontari sempre attivi"

Buongiorno,

Sono Nicolò Chiola e sono il vicepresidente dell'associazione Volontari Laghetto di Chiavazza. In questo periodo ho sentito tante persone dirci che avevamo smesso di seguire il Laghetto, ma non è così: i volontari continuano il loro lavoro insistentemente. Sono io che manco da un po', perché purtroppo ho contratto il covid. Sinceramente non me lo sarei mai aspettato, ma è capitato anche a me e posso dire che non è una bella esperienza. In ogni caso volevo rincuorare tutte quelle persone che credono in noi: non lasceremo mai il parco, perché lo amiamo e perché abbiamo diversi progetti in cantiere. In futuro ci saranno bellissime novità da comunicare e nuove iniziative, anche in collaborazione con il comune stesso.