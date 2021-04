Auser Cossato in azione per trasportare chi fa il vaccino all'Ospedale degli Infermi

Nei giorni scorsi, i volontari dell'Auser Cossato hanno effettuato il secondo trasporto “vaccinale” all'Ospedale degli Infermi e ritorno.

“Condividiamo i contatti per prenotare il trasporto gratuito per persone autonome che non hanno possibilità e non hanno parenti o hanno parenti o amici, che li possono trasportare a fare il vaccino a Biella, Cossato, Candelo o in qualsiasi altro centro vaccinale del Biellese – spiega il presidente Marco Abate - Noi siamo a disposizione, previa prenotazione del servizio, almeno 48 ore prima. Nei prossimi giorni daremo ulteriori informazioni”. Per informazioni 379.2471636 o ausercossato@gmail.com.

Intanto, i volontari dell'Auser si sono ritrovati per una riunione organizzativa all'aperto, in sicurezza, nel parco di Villa Berlanghino per organizzare i trasporti per i vaccinandi.