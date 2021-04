Casapinta, asta pubblica per il trattore di proprietà comunale

Un trattore agricolo, una lama spartineve ed una attrezzatura spargisale. Questi sono i 3 mezzi di proprietà del Comune di Casapinta, che la stessa amministrazione ha deciso di vendere con la procedura di asta pubblica in 3 distinti lotti aggiudicabili anche separatamente.

Il vicesindaco, Danilo Cavasin, spiega i motivi della vendita: “Trattore e spartineve sono del 2010 e spargisale del 2009, ma sono tutti in buonissime condizioni. In quegli anni facevamo il servizio neve con un nostro cantoniere. Oggi, date le scarse nevicate degli ultimi anni, abbiamo dato in appalto il servizio neve. Quindi utilizzeremo il ricavato della vendita per altri mezzi”.

Sul sito del comune è pubblicato l'avviso di asta pubblica che indica le caratteristiche tecniche dei 3 mezzi, che sono, inoltre, visionabili, con la relativa documentazione, presso il municipio, previo appuntamento telefonico allo 01574240.

La vendita sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli stessi si troveranno all’atto della gara: dopo la vendita, eventuali differenze di qualsiasi tipo, anche se occulte o non conoscibili, non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo.

L'asta si svolge con offerte segrete da confrontarsi al prezzo base di gara, ed aggiudicazione al miglior offerente: offerte inferiori all’importo base o condizionate non saranno prese in considerazione.

Entro le 12 del 30 aprile, gli interessati devono presentare presentare un plico sigillato (con le caratteristiche indicate dall'avviso di gara), presso l’ufficio protocollo comunale a mezzo raccomandata del servizio postale; oppure mezzo agenzia di recapito autorizzata; oppure con consegna diretta presso l'ufficio negli orari di apertura al pubblico.

La seduta pubblica di apertura delle offerte è prevista per il 3 maggio alle 15 presso il comune. Informazioni su lotti e procedura contattando lo 015742405, oppure scrivendo mail a tecnico@comunecasapinta.it .