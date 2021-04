Dal Nord Ovest - Incidente con 5 mezzi coinvolti, Tangenziale di Torino bloccata

Da oltre un'ora la Tangenziale di Torino è praticamente bloccata a seguito di un brutto incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Collegno. Il fatto è successo sulla corsia di decelerazione, in direzione nord, coinvolgendo un mezzo pesante e quattro auto.

Il risultato è che la prima corsia è chiusa, così come lo svincolo di Collegno. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Una persona è risultata ferita e per questo è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria.