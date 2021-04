Scontro auto-motorino, ferito un ragazzino

Nuovo incidente stradale in Valsessera. A rimanere coinvolti, nei giorni scorsi, un'auto e un motorino guidato da un ragazzino. Ad avere la peggio proprio quest'ultimo, trasportato in Pronto Soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso. Dalle prime informazioni sembra che abbia riportato alcune lesioni giudicate non gravi. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.