Grave scontro frontale a Lessona, 13enne in ospedale. Altri due coinvolti in elisoccorso FOTO

Sono in corso in queste ore i rilievi di un grave incidente frontale avvenuto intorno alle 17 di oggi, 15 aprile, sulla strada che da Lessona porta all'ex comune di Crosa. Dai primi riscontri sarebbero rimaste ferite tre persone: due di loro sono stati trasportati al Pronto Soccorso con l'elisoccorso mentre la terza, una giovane 13enne, è stata portata in ospedale con l'ambulanza, dagli operatori sanitari del 118. Al momento non si conoscono né condizioni né generalità dei coinvolti e la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Ad intervenire oltre al 118 i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto, la Polizia Stradale che si sta occupando dei rilievi e la Polizia Locale di Lessona per regolare il traffico, che attualmente è stato bloccato in attesa della conclusione delle operazioni.

Seguiranno aggiornamenti.