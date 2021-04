Sandigliano, il ricordo di Giovanni Galli JJ nelle toccanti parole dei coscritti del '74

Nel giorno in cui le sue ceneri verranno deposte al cimitero, riceviamo e pubblichiamo la lettera di ricordo di Giovanni Galli "JJ" firmata dai coscritti del '74 di Sandigliano:

"Questo periodo rallentato che stiamo vivendo ci ha dato il tempo di reagire a questa tristissima notizia, che all’inizio ci aveva lasciato inermi e senza parole, talmente inattesa è arrivata. Ora, come si conviene per un amico di sempre che parte per un lungo viaggio, vogliamo salutarti JJ, con alcuni pensieri dettati dal cuore.

Sai, in questi giorni abbiamo riaperto i cassetti della memoria e i cassetti di casa alla ricerca di ricordi e di fotografie antiche di noi con te... Ti cercavamo e non ti trovavamo nei nostri ricordi, facevamo fatica, poi abbiamo capito che guardavamo dalla parte sbagliata. Non eri il protagonista più visibile al centro della scena a fare battute, a far ridere il gruppo... tu eri dietro, discreto, ma solo apparentemente.

E quando il gruppo rideva, tu sussurravi da dietro la tua ennesima battuta sarcastica, sottile, intelligente... e noi ci giravamo, ridevamo ancora di più, con più gusto. E ti chiedevamo: ma come ti escono? Allo stesso modo, nelle situazioni quotidiane un po’ difficili e complicate, all’improvviso arrivavi tu, spesso alla guida della Polo Arlecchino multicolore, la musica a palla... E con una parola, con un gesto, una battuta tranquillizzavi e rincuoravi tutti grazie alla tua calma e poi ripartivi... in silenzio.