L’Odv Biellese Orsi nel mondo nelle scuole di Valdilana per parlare di educazione civica

Si è concluso positivamente il ciclo di incontri con gli studenti della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Trivero nei plessi di Ronco, Ponzone e Soprana nel Comune di Valdilana, nel contesto delle previste ore di educazione civica imposte dal Ministero dell’Istruzione.

Tale progetto, messo in campo e concordato con le maestre delle scuole e con il Dirigente Scolastico Riccardo Ongaretto, ha visto impegnati i volontari dell’Odv Biellese Orsi nel mondo con sede a Portula. Prossimamente verranno coinvolte anche le classi della scuola media di Trivero. Agli incontri, a distanza e in presenza, hanno partecipato circa 200.

Sono stati trattati vari temi, quali il mondo del volontariato in generale, cosa si prova ad essere un volontario e cosa fanno nello specifico i volontari degli Orsi biellesi in campo nazionale ed internazionale, si è parlato molto del terremoto del 2016 in centro Italia dove nelle zone umbre e marchigiane l’associazione portulese è presente e fattivamente opera in solidarietà di quelle popolazioni duramente provate dal sisma e dal Covid-19 che ha drasticamente aumentato le loro problematiche.

Nell’argomentare tale evento calamitoso si è mossa la curiosità in molti alunni e docenti presenti agli incontri ed è stata avanzata la richiesta di poter avere contatti con scolaresche maceratesi per manifestare vicinanza biellese e porre alcune domande direttamente ai coetanei che tuttora avvertono la presenza di “terry” quasi quotidianamente.

L’idea è stata portata a conoscenza della dirigenza scolastica nella persona del Dott. Ongaretto che senza indugio ha promosso l’iniziativa. Andrea Lampo, presidente degli Orsi, ha fatto da tramite con l’Amministrazione comunale di Visso e ha organizzato un collegamento a distanza tra la loro scuola e le scuole di Valdilana.

Alle ore 9 di martedì 13 aprile ecco il collegamento tra il Piemonte e le Marche con la presenza delle classi 5 A e 5 B del plesso di Ronco e le 5 classi primarie vissane. A tale evento, importante per entrambe le realtà, oltre agli alunni in presenza, erano collegati i biellesi Mario Carli, sindaco di Valdilana, Riccardo Ongaretto, preside dell’Istituto Comprensivo di Trivero, Sandra Ciscato, Vicepresidente dell’Odv Biellese e le maestre Chiara Marchisio e Chiara Seletto, mentre da Visso erano collegati il sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi, la Vicesindaco Patrizia Serfaustini, il consigliere con delega per la scuola Mirco Loretoni, il Dirigente Scolastico Maurizio Cavallaro, le maestre Silvia Marchetti e Valentina Marucci.

Messaggi solidali e di vicinanza sono stati formulati dai biellesi ben accettati dalla compagine vissana e sono state avanzate proposte da entrambe le parti per progetti futuri ed eventuali scambi.

Grande soddisfazione per gli Orsi biellesi a conclusione di questo ciclo di incontri con la scuola primaria è stata espressa da Andrea Lampo a nome di tutti i componenti del direttivo e dei volontari, il quale ha detto: “non poteva esserci occasione migliore per terminare in modo straordinario questa fase del progetto di educazione civica. Ringrazio Riccardo per averci proposto tale collaborazione, le maestre per la pazienza nell’avermi supportato nell’utilizzo interattivo multimediale e saluto tutti i ragazzi che mi hanno ascoltato con attenzione e interesse, io mi sono divertito, mi sono anche commosso, abbiamo parlato seriamente e anche un po' scherzato, sicuramente un progetto da portare avanti. Grazie di cuore a tutti”.