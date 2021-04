Il Recovery Plan discusso dai giovani biellesi, incontro online con Bi Young

Il Recovery Plan discusso dai giovani biellesi: questo il centro dell'evento organizzato da BiYoung e fissato in calendario per l'11 aprile, per sensibilizzarli in maniera apolitica su un argomento che li riguarda da vicino. L'incontro, virtuale, si svolgerà dalle 11 alle 12,30 di sabato sul canale Twitch del gruppo (biyoung1), al quale sarà possibile accedere direttamente dal web oppure tramite un link che sarà condiviso sui canali social di Bi Young.

Ad intervenire saranno cinque membri dell’associazione: Antonio Camurati, studente del quarto anno del Liceo Classico, Edoardo Monteleone, laureato in Economia, Erica Verri, studentessa al secondo anno di Giurisprudenza, Luca Nobili, digital manager presso un’azienda del territorio, e Stefano Sanna, partner presso una società di consulenza finanziaria. I ragazzi tratteranno il tema nel modo a loro più affine e in relazione alle loro esperienze scolastiche e lavorative.

"L'intento - spiega il presidente Federica Monteleone - è quello di creare una chiacchierata informale, per avvicinare i giovani alle conseguenze del Recovery Plan, farli riflettere su di esse e cercare di rispondere ai loro dubbi, per questo sarà possibile interagire tramite la chat durante il corso della live".