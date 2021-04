Vaccini, sei medici di famiglia impegnati al PalaGiletti di Ponzone per circa 240 over 70 FOTO

Giornata di vaccinazioni Covid al PalaGiletti di Ponzone. Ieri, mercoledì 14 aprile, sei medici di famiglia hanno potuto usufruire degli spazi e dei servizi dell’impianto, di proprietà del Comune di Valdilana e gestito dall’associazione In Sport, per somministrare le dosi ai propri assistiti di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Un'operazione resa possibile grazie a una convenzione stipulata tra Asl Biella e il Comune in questione per garantire i locali necessari ai medici di medicina generale.