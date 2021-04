Roppolo, consiglieri comunali in azione per lavori a cimitero e Parco Caduti. Sindaco: “Piccolo gesto prezioso”

Bel gesto da parte di alcuni consiglieri comunali di Roppolo che, nei giorni scorsi, sono scesi in campo armati di vernici, latte, pennelli e tanta buona volontà a favore dei luoghi pubblici del paese.

“Si tratta dei consiglieri Livio Costanzo e Giuseppe Chinea che, in pochi giorni, hanno dato un nuovo look ai cancelli dei cimiteri del Piano e Castello, appena dotati di apertura e chiusura automatizzata – spiega il sindaco Renato Corona – Inoltre hanno provveduto a restaurare e tinteggiare i pilastri del cancello del cimitero del Piano. Questa nuova 'Task Force' sta ora progettando il recupero del Parco dei Caduti per ridare splendore a quel sacro luogo, ripulendolo dalle erbacce e ridipingendo tutti i cippi dei caduti e parte del monumento. Se qualche altro volontario volesse dar loro una mano, sarà sicuramente il benvenuto”.

Un'altra lodevole iniziativa giunta agli onori della cronaca locale. “Nei piccoli comuni come il nostro, la carica di un consigliere comunale non è limitata al solo lavoro che viene svolto istituzionalmente nel Consiglio Comunale – sottolinea il primo cittadino - Ringrazio di cuore tutti coloro che amano Roppolo e contribuiscono, in qualsiasi modo, a salvaguardarne il decoro urbano. Il Comune è di tutti, i soldi a disposizione sono pochi, ogni piccolo gesto per dare un aiuto è prezioso”.