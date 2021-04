Il futuro dell’auto è arrivato: con IONIQ 5, Hyundai lancia il tema “living spance”

Hyundai ha presentato in anteprima mondiale la Nuova IONIQ 5, il crossover 100% elettrico di medie dimensioni. Caratterizzato da un design futuristico di concept car e una straordinaria gamma di tecnologie intelligenti all'avanguardia, IONIQ 5 è stata creata per andare più lontano, con una ricarica più rapida e uno stile più elegante e sostenibile. Primissimo modello del nuovo brand IONIQ dedicato ai veicoli elettrici a batteria, IONIQ 5 fissa un nuovo standard per ridefinire la mobilità elettrica attraverso caratteristiche sostenibili e innovative. IONIQ 5 è il primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata di Hyundai chiamata “Electric-Global Modular Platform” e consente di avere proporzioni uniche grazie al passo allungato. Infatti IONIQ 5 offre interni innovativi con materiali ecosostenibili in numerosi punti di contatto, performance notevoli abbinate a una ricarica ultrarapida e alla funzione Vehicle-to-Load (V2L), oltre a sistemi di connettività e di guida assistita avanzati, che offriranno la miglior esperienza di bordo assicurando al contempo la massima sicurezza. “IONIQ 5 darà spazio a diversi stili di vita senza vincoli, prendendosi cura proattivamente delle esigenze dei passeggeri durante il loro viaggio. Questo è davvero il primo veicolo elettrico a offrire una nuova esperienza attraverso l’uso innovativo degli spazi interni e delle tecnologie avanzate“ ha dichiarato Thomas Schemera, Executive Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai Motor Company.

Distintivo, iconico, minimale, il design di una concept car in un modello di serie che diventa parte integrante degli stili di vita

Il design all’avanguardia di IONIQ 5 rappresenta un cambiamento rispetto alle regole del passato, esplorando una nuova libertà di progettazione offerta da una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria. Rievocando l’attitudine audace di Hyundai Pony, la prima vettura di produzione dell’azienda, IONIQ 5 celebra il viaggio lungo 45 anni di Hyundai per diventare parte integrante dello stile di vita dei clienti, creando un ponte tra passato, presente e futuro. Si tratta della ridefinizione di un design senza tempo, un tema che si estenderà con l’espansione della gamma IONIQ. L’esclusivo design degli esterni di IONIQ 5 è contraddistinto da un profilo ispirato a Hyundai Pony con un passo di 3.000 mm. Questo passo allungato richiede un approccio più sofisticato per trasformare queste nuove proporzioni in una tipologia di un veicolo elettrico contemporaneo. La parte anteriore di IONIQ 5 presenta il primo cofano a conchiglia di Hyundai, che riduce al minimo gli spazi tra i pannelli della carrozzeria garantendo un’aerodinamica ottimale. Il paraurti anteriore è definito da un’accattivante forma a V e incorpora le distintive luci diurne che conferiscono a IONIQ 5 un’inconfondibile e unica firma luminosa. Questi gruppi ottici a forma di pixel caratterizzano anche la parte posteriore della vettura. Lateralmente, le maniglie automatiche a scomparsa assicurano una superficie pulita e una maggiore efficienza aerodinamica. Le linee anteriori e posteriori del veicolo si fondono insieme alle portiere, offrendo un’altra interpretazione del design “Parametric Dynamics” di Hyundai visto per la prima volta su Nuova Tucson. La forma robusta del montante C, attribuisce a IONIQ 5 una presenza dominante identificabile anche a distanza. Le ruote aerodinamiche riprendono il tema stilistico “Parametric Pixel” e sono proposte con un diametro di 20’’, i cerchi più grandi mai ospitati da un veicolo elettrico Hyundai. Questo elemento completa le proporzioni perfette di IONIQ 5, ottimizzate per la nuova piattaforma E-GMP di Hyundai.

Vita spaziosa e sostenibile all’interno di Ioniq5

Il tema “Living Space” è presente negli interni ed è rappresentato soprattutto dalla Universal Island, una consolle centrale mobile che pu scorrere indietro fino a 140 mm. La Universal Island, unita al pavimento piatto del veicolo in cui sono collocate le batterie, consente una maggiore libertà di movimento all’interno dell’abitacolo. IONIQ 5 è dotata di sedili anteriori regolabili elettricamente che possono essere reclinati comodamente fino all'angolazione ottimale, offrendo agli occupanti una sensazione di estrema leggerezza. Hyundai ha ridotto anche lo spessore dei sedili anteriori del 30%, offrendo maggiore spazio ai passeggeri seduti sui sedili posteriori. Numerosi punti di contatto interni come i sedili, il rivestimento del padiglione interno, le finiture delle portiere, il pavimento e il bracciolo sono realizzati con materiali eco-compatibili e ricavati da fonti sostenibili, come bottiglie in PET riciclate, filati biologici di origine vegetale e filati di lana naturale, ma anche ecopelle lavorata con estratti vegetali e vernici biologiche da estratti vegetali. I clienti possono scegliere tra nove colori per gli esterni, comprese cinque tonalità ispirate alla natura disponibili in esclusiva per IONIQ 5. Gli interni si declinano invece in tre opzioni cromatiche.

Performance elettriche all’ennesima potenza

IONIQ 5 è disponibile con una gamma di powertrain elettrici per soddisfare ogni esigenza di mobilità, senza compromessi in termini di performance. I clienti possono scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due sistemi di propulsione elettrica, con il solo motore posteriore o con entrambi i motori, anteriore e posteriore. Tutte le versioni di powertrain di IONIQ 5 offrono autonomie notevoli e una velocità massima di 185 km/h. Al vertice della gamma si colloca la configurazione con trazione integrale (AWD) abbinata alla batteria da 72,6 kWh, in grado di sprigionare una potenza combinata di 306 cv e una coppia massima di 605 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Se equipaggiata con due ruote motrici (2WD) e la batteria da 72,6 kWh, l'autonomia massima di IONIQ 5 con una singola carica sarà di circa 480 km, secondo lo standard WLTP.

