Biella, ora si può andare in biblioteca con il cane: ecco le principali novità del nuovo regolamento

Durante l’ultima seduta, il Consiglio Comunale di Biella ha approvato con voto unanime l’aggiornamento del Regolamento del servizio relativo alla Biblioteca Civica di Biella e alla Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” alla palazzina Piacenza. Di fatto viene promosso un “testo unico” delle biblioteche della città che regola i vari servizi e vengono introdotte una serie di novità. Sul prestito gratuito si segnala un aggiornamento di rilievo per tutti i tesserati.

Alla Biblioteca Civica ogni utente potrà usufruire del prestito domiciliare di 4 libri (prima erano 2) e 2 multimedia per 15 giorni, prorogabili al massimo due volte, la prima di 15 giorni e la seconda di altri 15, a condizione che il documento non sia stato prenotato da un altro utente. Le richieste e le prenotazioni possono avvenire tramite il portale della biblioteca www.polobibliotecario.biella.it , l’app BiblioBI, inviando una mail, telefonando o facendone richiesta al banco prestiti. In biblioteca Ragazzi il prestito domiciliare sale a 6 libri per 30 giorni, 2 multimedia e 2 riviste per 15 giorni, prorogabili al massimo due volte, la prima di 15 giorni e la seconda di altri 15. Vengono introdotte novità anche per l’accesso alle biblioteche. Vige il divieto assoluto di fumare, con l’aggiunta anche delle sigarette elettroniche.

Tra le altre indicazioni: non è consentito introdurre cibi o bevande, entrare nelle biblioteche sotto influenza di alcol o sostanze stupefacenti, entrare nelle sedi in condizioni di igiene personale che potrebbero infastidire gli altri utenti. Gli utenti potranno depositare i loro effetti personali negli armadietti posti all’ingresso, oppure portarli con sé, purché non eccedenti le necessità di utilizzo dei servizi bibliotecari.

Altro aggiornamento significativo è all’articolo 28 Presenza di animali in biblioteca. E’ permesso introdurre cani in biblioteca adottando le seguenti misure: il proprietario o detentore deve utilizzare sempre il guinzaglio, portare con sé museruola e avere cura che gli animali non sporchino. La persona non vedente ha sempre diritto a farsi accompagnare dal proprio cane-guida, purché tenuto al guinzaglio, anche se non munito di museruola. Altri articoli del regolamento con novità sono quelli relativi all’uso dei locali della biblioteca per altre attività e le regole di accesso e norme di utilizzo per il servizio e la rete Internet.