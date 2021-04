Nuoto, In Sport Rane Rosse terza forza d'Italia

Terzo posto sia con la squadra femminile sia con la maschile per le Rane Rosse di In Sport ai campionati italiani assoluti. Nelle gare ospitate la scorsa settimana dal pala nuoto di Riccione, in vasca anche cinque atleti che in questa stagione agonistica si sono allenati alla piscina Rivetti di Biella.

Spiccano le prestazione di Francesca Pasquino (nella foto), atleta 18enne di Ivrea allenata dal tecnico Gianni Anselmetti: per lei contributo importante alla causa Rane Rosse con due quinti posti nei 50 e nei 100 dorso e il sesto nei 200. In vasca anche un altro atleta canavesano, il classe 2004 Simone Spediacci (allenato da Beppe Nodari e Pietro Bottino) ottimo tredicesimo nei 200 dorso con il personale di 2'04" netti e 30esimo nei 200 misti con 2'08"28.

In gara anche tre atlete del gruppo di Crescentino con il tecnico Donato Nizzia: la migliore è stata Caterina Momi, classe 2004, dodicesima nei 200 dorso con 2'17"16 a 1" dalla finale. Nella stessa gara 24esimo posto di Caterina Momi con 2'21"23. 22esimo posto per Ilaria Moro nei 100 delfino con 1'02"36.