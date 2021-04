Fondi a sostegno dell'emergenza covid, Biella al centro a gamba tesa contro la Giunta

“Abbiamo definito scellerato il modo con cui la Giunta Corradino ha gestito i soldi che lo Stato ha girato al Comune di Biella nell’anno 2020. Una liquidità entrata nelle casse comunali da luglio a novembre e rimasta ferma in banca fino ad oggi per oltre 2.700.000 euro”. Tuonano i consiglieri delle liste civiche che fanno parte del gruppo di minoranza Biella al Centro, intervenuti in merito ai fondi che lo Stato ha versato al comune a sostegno dell’emergenza coronavirus.

“Scelta consapevole della Giunta - commentano - dettata dapprima dalla sfiducia nei confronti dello Stato (“probabilmente ne verrà chiesta indietro una parte”) poi da una prudenza quasi patologica (“non spenderemo nulla finché non avremo fatto i conti definitivi”) e infine dall’incapacità di progettare e di spendere. Non ci rassicura affatto sapere che i soldi che lo Stato, indebitandosi, ci ha dato per il 2020, verranno sicuramente spesi nel 2021. Non erano queste le attese dei cittadini colpiti dalla pandemia”. Concludono i consiglieri d’opposizione: “E nei giorni scorsi ha iniziato a circolare la notizia che parte dei soldi verrà distribuita a “pioggia”, perché è più semplice e veloce. Non vogliamo crederci e ci impegneremo perché questo scempio non si concretizzi”.