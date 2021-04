A Viverone nuova distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà

La solidarietà è di casa a Viverone. Il Lions Club La Serra Biella organizza per sabato 17 aprile (dalle 9 in avanti) la distribuzione, con la collaborazione della Protezione Civile di Viverone, una distribuzione di pacchi alimentari in favore delle famiglie in disagio economico già inserite nell'apposito elenco.

“Si ringrazia il Lions Club – afferma il sindaco Renzo Carisio - per la fattiva collaborazione che dimostra in favore delle nostre comunità”. Non è la prima volta che la realtà biellese si è attivata per le persone meno fortunate residenti del territorio. Lo scorso febbraio aveva consegnato un numero importante di pacchi alimentari, grazie anche alla collaborazione di diverse realtà locali (leggi qui).