A Valdilana va in scena un video di danza per tornare ad avere speranza e fiducia verso il futuro

Un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro. Questo l'obiettivo del video girato dal corpo di ballo dell'Arabesque al mercato coperto di Valdilana, condiviso in questi giorni dalla stessa amministrazione comunale. Un filmato di pochi minuti capace di riscaldate i cuori degli utenti.

Per l'occasione il sindaco Mario Carli ha voluto ringraziare tutte le associazioni e i cittadini “che in quest'anno difficile di pandemia hanno sparso semi di speranza, hanno innaffiato il futuro e ora proteggono i germogli del domani dal gelo della rassegnazione. Grazie a tutte le associazioni sportive, culturali e sociali che hanno continuato a lavorare per la comunità e si stanno preparando alla prossima ripresa. Grazie a tutti i volontari che sempre si sono messi a disposizione nei momenti di bisogno. In particolare a tutti coloro che hanno offerto un servizio di splendida umanità durante le vaccinazioni. Grazie agli anziani di Valdilana che hanno dato una testimonianza di fiducia e civiltà aderendo in massa alla campagna vaccinale. Grazie per la pazienza dimostrata nell'affrontare le attese e i disagi. Grazie ai presidi, ai docenti e al personale della scuola per la tenacia e la determinazione dimostrata in due anni scolastici particolarmente complicati di dad e limitazioni varie. Grazie a tutti gli studenti, perché i loro occhi sorridono nonostante le mascherine. Grazie ai dipendenti comunali che si sono sempre resi disponibili, nonostante le limitazioni imposte, a collaborare per migliorare i servizi ai nostri cittadini. Infine grazie a Stefania , Emanuele e tutte le ragazze dell'Arabesque che hanno voluto lanciare un messaggio di speranza e di fiducia: torneremo a riappropriarci di tutti i luoghi di incontro”.

Per vedere il video clicca qui.