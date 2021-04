Salussola piange Gianni Salino, ex consigliere comunale e storica guida dello Sci Club

Comunità di Salussola in lutto per la morte di Giovanni Salino, mancato all'età di 77 anni. Conosciuto in paese con il soprannome di Gianni, era molto attivo nella vita sociale del paese, ricoprendo il ruolo di presidente dello Sci Club Salussola; inoltre era stato consigliere comunale nella prima legislatura del sindaco Cabrio nel lontano 2009 e volontario della Croce Rossa di Cavaglià. "Viene a mancare la memoria storica di Salussola - confida al telefono il figlio Federico - Persona nata e vissuta in paese da sempre. Per tanti un pilastro e riferimento della comunità".

A ricordarlo, in queste ore, con un post pubblico, la pagina Facebook della Pro Loco Salussola: “Viene difficile trovare le parole, carissimo Gianni. Lasci il regalo prezioso del tuo esempio per la dedizione che hai sempre avuto per la nostra comunità. Ogni tuo gesto era coinvolgimento ed aggregazione dai piccoli agli adulti, lo spirito di collaborazione ed ogni tuo gesto riassumono la semplicità della tua personalità, ora dobbiamo salutarci e continuare il nostro cammino seguendo le tue orme che ci hai lasciato come traccia da seguire. Il nostro non è un addio ma un caloroso Arrivederci! La Pro Loco partecipa e si stringe ai familiari in questo momento di commiato”.

Stasera sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Salussola alle 20.30; domani, 15 aprile, si celebreranno i funerali alle 10.30, partendo dalla sua abitazione.