Muore a 54 anni madre di due figli, una nuova tragedia sconvolge il Biellese

Una nuova tragedia ha profondamente colpito la comunità biellese. Ieri mattina è scomparsa a soli 54 anni Patrizia Ramella Pezza, molto conosciuta a Gaglianico, dove viveva ancora con il marito Ezio Germanetti, molto conosciuto nel mondo sportivo per il suo ruolo di presidente del Bear Wool Volley, e i due figli. Lavorava al Lanificio Cerruti e oggi avrebbe compiuto 55 anni.

In queste ore la pagina Facebook del Bear Wool Volley si è stretta al dolore della famiglia con un post: “Tutto lo staff si stringe al suo presidente Ezio Germanetti per l'improvvisa perdita della moglie Patrizia. Le società di pallavolo biellesi, i presidenti, i dirigenti e tutti gli atleti abbracciano Ezio, Giulia e Marco in questo tragico momento”.