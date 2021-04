Masserano, camper senza assicurazione urta balcone: conducente nei guai

Verso le 11 di questa mattina, in via Roma di Masserano, una donna del posto alla guida del proprio camper ha urtato il balcone di un’abitazione danneggiandolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione ed i colleghi di Cossato per i rilievi del caso.

I tecnici del Comune ed una squadra dei Vigili del Fuoco hanno fatto le prime verifiche di staticità per la messa in sicurezza del balcone. Da valutare i danni al camper, che è stato sottoposto a sequestro in quanto privo di copertura assicurativa, e all’immobile. Alla conducente, che non ha riportato conseguenze, sono state contestate le violazioni al codice della strada.