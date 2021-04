Graglia, capriolo spunta sulla strada e viene investito: grosso spavento per una donna

Un altro investimento di animale selvatico sulle strade biellese. Questa volta il sinistro è avvenuto in regione Merletto, a Graglia, lungo l'arteria che da porta a Netro, intorno alle 16 di ieri, 13 aprile.

Dalle prime ricostruzioni, un capriolo è spuntato all'improvviso sulla carreggiata e si è scontrato con un'auto condotta da una donna. Quest'ultima, visibilmente spaventata, non ha riportato lesioni e il mezzo ha subito lievissimi danni. Per l'animale, invece, non c'è stato nulla da fare: la sua carcassa è stata recuperata dal personale preposto. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.