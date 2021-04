Gira con patente revocata e mezzo sequestrato da oltre un anno, scoperto dalla Polizia Locale

Scrupolosa attività di accertamento quella svolta nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Occhieppo Superiore: da un puntuale e approfondito controllo su un veicolo che circolava in paese e sul suo conducente, un 40enne residente fuori provincia, è emerso che il mezzo, privo della copertura assicurativa da circa un anno, risultava sottoposto a sequestro dai primi mesi del 2020. Inoltre, l'uomo risultava privo del titolo per guidare, in quanto sulla sua patente pendeva un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato.

Con la successiva cooperazione dei militari della Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore, la Polizia Locale ha quindi proceduto alla confisca definitiva del mezzo e a procedere nei suoi confronti secondo le violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada e per le inosservanze agli obblighi di custodia delle cose sequestrate.