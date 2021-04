Dolore tra gli avvocati biellesi per la morte di Elena Giacchero, al via raccolta fondi per spese funerale

La notizia della morte della giornalista Elena Giacchero, a soli 56 anni, ha addolorato profondamente la comunità biellese (leggi qui). Specialmente i colleghi giornalisti e l'intero mondo forense. Per questo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha dato il via ad una campagna fondi per pagare le spese del funerale.

“Molti di noi la ricordano per la sua presenza nelle aule penali, poiché a lungo si è occupata di cronaca giudiziaria per alcuni giornali locali – spiegano i membri del Consiglio - Chi la conosceva la descrive ancora oggi, dopo molti anni da quando aveva cambiato strada professionale, come una persona solare, disponibile e corretta. La sua scomparsa così improvvisa ha lasciato un’ulteriore estrema ferita. Elena è mancata sola e in uno stato di grave indigenza, che non permette di darle una degna sepoltura. Per questo motivo, su indicazione del collega Massimo Pozzo in rappresentanza delle Camere Penali e d’intesa con Aiga di Biella, abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi tramite l’ordine degli avvocati per consentire, a tutti quelli di noi che ne abbiano volontà, di fare una piccola donazione e ottenere un funerale dignitoso tramite un’impresa funebre locale. Le somme saranno raccolte in segreteria fino a giovedì 15 aprile. La raccolta è ovviamente aperta anche ad altre persone che la conoscevano, quindi condividetela anche con chi pensate che possa voler partecipare”.