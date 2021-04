La storia di Alessio Gazzetto, scalatore con la Sclerosi Multipla: "Credere in sé stessi e dare il massimo" VIDEO

Con un muro dell'8a Dervisci all'attacco abbattuto Alessio Gazzetto aggiunge un altro record alla collezione. Biellese, 29 anni, Alessio Gazzetto non è uno scalatore qualunque: i suoi risultati, già di per sé ottimi, lasciano ancora di più stupiti se si pensa che ad ottenerli è stato un ragazzo con la Sclerosi Multipla. Questa è la storia di Alessio, una storia di coraggio e di costanza nell'affrontare quotidianamente tante sfide: "Ho sempre creduto di avere tre armi a disposizione: la prima è la cura, la seconda l'alimentazione, la terza l'approccio mentale. Un approccio mentale positivo può servire a trovare dentro se stessi le risorse per combattere". Tra le altre cose, Gazzetto è anche un osteopata e collabora come terapista occupazionale alla Domus Laetitiae.

La SM gli è stata diagnosticata quando aveva 17 anni e in 11 anni di iniezioni, circa 2 li ha passati a letto con la febbre: "All'inizio ho pianto e sono andato a cercare su internet cosa fosse perché allora non ne avevo neanche idea. Poi ho iniziato a dirmi "ok, se mi è successo è perché questa può essere un'occasione per me". Ciò che noi possiamo fare è credere in noi stessi e dare il massimo di ciò che possiamo dare affinché la risoluzione di ogni malattia sia positiva".