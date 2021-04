Candelo, conto alla rovescia per la Giornata del Riuso. Gelone: “Evitiamo sprechi e abbandono rifiuti”

A Candelo è conto alla rovescia per la Giornata del Riuso volta a ridurre i rifiuti e incentivare lo smaltimento degli ingombranti in una giornata ecologica anti-crisi.

“È confermata – commenta sui social il sindaco Paolo Gelone – Sabato 17 aprile si potrà portare quel che non usate più: qualcosa potrebbe essere utile ad altri, così da incentivare il riutilizzo degli oggetti ed evitare sprechi. Un modo in più anche per evitare l'abbandono dei rifiuti. Al termine tutto ciò che non sarà stato prelevato dagli interessati, verrà raccolto dalla Seab”.

Il programma prevede: dalle 8 alle 10 consegna del materiale in piazza Marinai d'Italia; dalle 10 alle 12 apertura della giornata e alle 12 sgombero ad opera di Seab. L'invito a partecipare al baratto del riuso è rivolto a tutti (anche ai non residenti). Solo quest'ultimi possono portare materiale al mercatino del riuso.