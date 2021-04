Rhythmic School non si ferma più e vola sempre più in alto a suon di medaglie FOTO

Week end particolarmente impegnativo per la Rhythmic School, quello appena concluso, che l’ha vista impegnata contemporaneamente in due Palasport diversi con ben tredici atlete. Tre nel campionato interregionale Gold di ginnastica Ritmica, che si è disputato sabato a Biella, e dieci nel campionato regionale FGI silver LA ed LB che si è svolto a Chatillon nelle giornate di sabato e domenica.

Ginevra Bravaccino, Emma Bragante ed Elena Pavanetto hanno gareggiato nella durissima prova interregionale a squadre allieve Gold effettuando il collettivo al corpo libero, la successione a palla e cerchio e l’individuale alla fune ottenendo il quarto posto finale a 5 centesimi di punto (una vera inezia) dal terzo posto (33,100 per le RSgirls e 33,150 per le avversarie), che garantiva l’accesso alla finale nazionale che si disputerà a maggio a Desio (MB). La zona tecnica 1, così si definisce l’interregionale che comprende Piemonte/Valle d’Aosta – Lombardia e Liguria, è da sempre uno scoglio particolarmente arduo per l’accesso al nazionale Gold perché vede solitamente in gara molte compagini, fra le migliori a livello nazionale, con pochi posti a disposizione, nel caso specifico solo tre.

A conferma della difficoltà di quanto citato, si evidenzia il fatto che con il risultato ottenuto dalle atlete della Rhythmic School sabato, nelle altre 4 zone tecniche d’Italia, avrebbero ottenuto il primo posto. Fortunatamente, a trasformare la comprensibile delusione in sorrisi e rendere fulgido il quarto posto è arrivata la notizia che la squadra probabilmente sarà ripescata ed ammessa alla finale nazionale, come da regolamenti tecnici vigenti. Altrettanto ottimi, anche i risultati ottenuti in Valle d’Aosta dalle atlete della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che hanno visto le RSgirls classificarsi al primo posto e conquistare la medaglia d’oro nel livello LB2 con Iris Marchesi nella categoria A2, con Ilaria Giabardo nella A4 e con Angelica Garizio nella J3, tutte impegnate con esibizioni buone e convincenti a palla e nastro. Ha ottenuto il terzo posto e la medaglia di bronzo Maria Giulia Sales Neto in LA J1 con performanti esercizi a corpo libero e palla. Mentre nel livello LB1 ottimo quarto posto per Matilde Linty nelle J2 e buon quinto posto per Esther Carolina Sales Neto nelle A4, entrambe impegnate a corpo libero e cerchio.

Hanno poi fatto la loro prima apparizione in competizioni federali individuali le “miniRSgirls” (anno 2012) tutte impegnate a corpo libero e palla e che, su una sessantina di concorrenti della loro categoria, si sono classificate: Ginevra Viana decina, Martina Brocchi tredicesima, Alice Cola ventiduesima e Ginevra Segatto ventottesima. Ad accompagnare in gara le ginnaste a Biella la DT Shpilevaya e Rebecca Di Siena, mentre a Chatillon hanno seguito le atlete le istruttrici Arianna Prete ed Elena Chursina, che molto stanche ma estremamente soddisfatte, commentano i risultati: la squadra allieve Gold ha commesso qualche imperfezione ed è stata molto sfortunata nel punteggio, ha però dimostrato ampiamente di meritare la finale nazionale ed il probabile ripescaggio effettuato dalla federazione rende merito al valore della squadra ed al lavoro profuso da atlete e staff tecnico.

I risultati di Chatillon, tre ori, un bronzo, un quarto ed un quinto posto premiano delle ginnaste appassionate e che si applicano con costanza, i risultati ottenuti daranno ulteriore motivazione a tutte loro per lavorare con maggiore assiduità e continuare nel percorso di crescita che è stato predisposto per ognuna di loro e che le porterà, se si impegneranno, a risultati ancora più importanti. Le quattro “piccine” hanno fatto il loro esordio individuale ed hanno dimostrato che hanno grinta e determinazione: avranno modo, se vorranno, con il tempo ed il lavoro in palestra, di raggiungere i risultati sfavillanti delle RSgirls che le hanno precedute.

Nel prossimo week end le ginnaste della Rhythmic School saranno impegnate nel campionato regionale di Insieme FGI che si svolgerà a Borgosesia; a difendere i colori del team blù/fuxia scenderanno in pedana nella squadra alle quattro palle: Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Alessia Botto Steglia e Nadia Dipalma mentre nella coppia gareggeranno Matilde Linty e Maria Giulia Sales Neto.