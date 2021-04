Ginnastica Ritmica, le ragazze della Piemonte Ginnastica sul podio del Sincrogym

La FGI, insieme al CONI, ha approvato il calendario agonistico della Ginnastica per Tutti e quindi anche il settore di avviamento alla Ritmica è ripartito, con lo scopo di essere ammessi alla fase nazionale di fine giugno. La biellese ASD Piemonte Ginnastica, che frequenta molto queste attività, ha potuto finalmente portare in pedana una squadra di giovani ginnaste.

Le esigenze tecniche sono generalmente più semplici ed anche il codice dei punteggi di riferimento è meno severo, ma non per questo la disciplina perde di attrattiva e di fascino. Possono accedere più ginnaste, collocandosi laddove il programma è alla portata delle capacità. La preparazione è completa: dalle basi della danza classica, alla ricerca della flessuosità e della destrezza con i piccoli attrezzi. Innamorarsi della ginnastica per conquistare col tempo abilità sempre maggiori.

Sabato 3 aprile, a Biella, Alessandra Mosca, Martina Giavarra, Giada Ferrigo, Vittoria Gariazzo, Giorgia Falcetti, Ludovica Lombardo, Alice Barberis, Maria Vittoria Rossi e Greta De Giuseppe, con le istruttrici Francesca Boggio, Veronica Pregnolato e Giada Pomini, hanno preso parte al Sincrogym, competizione regionale articolata in una prova in squadra e in due esercizi a coppie, classificandosi al terzo posto. Nessun errore vistoso, solo incertezze per l’emozione di toccare una pedana digara, per alcune per la prima volta. Da affinare lo stile e la determinazione.

La direttrice sportiva Donatella Eterno: “Come istruttore ma ancor di più come educatore sono convita che frequentare la palestra è un toccasana per le atlete, un momento di socialità indispensabile, ancora più prezioso in questi momenti. Mi auguro che presto si aprano le palestre anche per l’avviamento non agonistico, per lo sport di base, fondamentale per la crescita socialeed emotiva dei nostri bambini”.